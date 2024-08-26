Экс-тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон умер в возрасте 76 лет

Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон скончался на 77 году жизни. В начале текущего года у экс-тренера сборной Англии обнаружили рак в терминальной стадии, сообщает Sports.ru .

О смерти Эрикссона в понедельник заявил шведский агент Бо Густавссон.

В середине января футбольный тренер в эфире шведской радиостанции P1 рассказал, что у него рак в терминальной стадии. О серьезном заболевании Эрикссон узнал после того, как упал в обморок на пробежке.

Свен-Йоран Эрикссон родился 5 февраля 1948 года в Швеции. В 2001 году Эрикссон стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии. Также шведский специалист возглавлял «Манчестер Сити», «Лацио», «Рому», «Бенфику», «Сампдорию» и «Гетеборг».

Эрикссон является обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, побеждал в чемпионате Италии, в Кубке и Суперкубке страны, а также трижды приводил к чемпионству «Бенфику» и выигрывал с клубом Кубок и Суперкубок Португалии.

Кроме того, Свен-Йоран Эрикссон брал трофеи с «Ромой», «Сампдорией» и «Гетеборгом».

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