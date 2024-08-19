Известный американский телеведущий Фил Донахью умер в 88 лет

Американский телеведущий Фил Донахью скончался в возрасте 88 лет. Он проводил телемосты СССР — США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно заявлению семьи ведущего, он умер дома в окружении семьи. Рядом с ним были дети, внуки, любимый золотистый ретривер и супруга Марло Томас. Пара прожила вместе 44 года.

Причиной смерти Донахью назвали продолжительную болезнь. Телеведущему было 88 лет.

На счету Донахью несколько наград академии телевидения США Emmy. Он является создателем жанра дневных тематических шоу со зрителями. Его программа выходила в эфир на протяжении 29 лет.