Экс-тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет

Бывший тренер петербургского «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет после сердечного приступа, сообщается на сайте Федерации футбола Румынии (FRF).

«Федерация футбола Румынии выражает глубочайшее сожаление в связи со смертью человека, который был, есть и останется настоящей легендой: Мирчи Луческу», — говорится в публикации.

В футбольной организации добавили, что в память о Луческу матчи румынского чемпионата начнутся с минуты молчания. Выбор нового тренера для сборной Румынии приостановлен на неопределенный срок.

29 марта стало известно, что румынского тренера экстренно госпитализировали перед тренировкой национальной команды. В больнице Луческу перенес сердечный приступ. 3 апреля из-за ухудшения состояния специалиста перевели в реанимацию. Затем его ввели в состояние искусственной комы.

В ходе медобследований у Луческу были диагностированы инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие. При этом операцию не проводили в связи с высоким риском смерти во время хирургического вмешательства.

Луческу начал тренерскую карьеру в 1979 году в румынском «Корвинуле». Также специалист тренировал итальянские, турецкие и украинские клубы. С мая 2016-го по май 2017-го года Мирча Луческу тренировал петербургский «Зенит», с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны.

Кроме того, в 1981–1986 годах Луческу тренировал сборную Румынии, которая под его руководством прошла на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.

