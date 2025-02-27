Экс-полузащитник Павел Мамаев оценил состояние нынешней сборной России

Бывший игрок сборной России по футболу Павел Мамаев рассказал о нынешнем состоянии национальной команды в контексте ее отстранения от международных соревнований, сообщает Metaratings.ru .

Он отметил, что попадание в сборную зависит от заслуг игроков. Тренеры и футболисты работают профессионально и делают все возможное, чтобы эффективно выступать против соперников, даже если те находятся на более высоком уровне.

«Я считаю, что ребята, молодцы, хорошо справляются. Как профессионалы они свою задачу выполняют от и до», — добавил Мамаев.

Отмечается, что сам Мамаев провел 15 матчей в составе сборной России, но не показал выдающихся результатов.

Также в 2025-м году сборная России по футболу проведёт несколько товарищеских матчей с Замбией, Нигерией и на выезде сыграет с Беларусью.