Экс-футболист «Спартака» рассказал о карьерных перспективах Манфреда Угальде

«Угальде должен играть и забивать, пока он поймал игру. Продать всегда успеют. Если игрок хороший, покупатели всегда найдутся и сами предложат цену. Не попробует ли „Зенит“ выкупить Угальде? Это к руководству „Зенита“ вопрос, если он им нужен. Они уже взяли Соболева», — отметил Гладилин.

По его словам, в «Крылья Советов» вернулся сильный нападающий Сергеев, который забил два гола «Зениту». Проблема заключается не в том, что у «Зенита» хватает средств для Угальде, а в том, как они его интегрируют в команду, отметил бывший футболист. У «Зенита» уже имеется мощная атакующая линия с талантливыми игроками, и не так «просто заиграть». Хотя команда обладает качественными нападающими, оптимально использовать их непросто, считает Гладилин.

Подобные обсуждения — это больше теория, чем реальность. Как только игрок начинает проявлять себя на поле, это означает, что он нашел свою команду, в которой ему удается забивать регулярно. Улучшать свои результаты следует продолжать, и желающие приобрести игрока обязательно появятся, добавил тренер «Спартака».

Угальде в сезоне 2024/25 провел 17 игр в РПЛ, где он забил 14 голов и сделал три результативные передачи. Это позволяет ему занимать первую позицию в списке бомбардиров, опережая полузащитника «Локомотива» Батракова на четыре гола.

Контракт Угальде со «Спартаком» действует до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.