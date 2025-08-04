Егор Ерошенко принес победу Подмосковью на Всероссийском гольф-турнире

Екатеринбург впервые принял национальное первенство по гольфу, которое раньше не выезжало за пределы Москвы. XXXIV чемпионат России завершился 2 августа на площадках «Пайн Крик», где соревновались 80 лучших игроков из восьми регионов. Лучшим гольфистом стал житель Подмосковья Егор Ерошенко, сообщает Гольф.ру .

Команда Подмосковья подтвердила свою репутацию одного из лидеров отечественного гольфа. Главным триумфатором турнира стал подмосковный спортсмен Егор Ерошенко, завоевавший чемпионский титул.

Егор Ерошенко является воспитанником тренера Николая Афанасьева. Он вновь подтвердил свой профессионализм, став победителем как в личном, так и в командном зачетах. Спортсмен добавил в свою коллекцию еще две золотые медали, доведя общее количество титулов чемпиона России до четырех. Ерошенко показал отличные результаты на разных полях, что говорит о его универсальности и высоком профессионализме.

Фото - © Гольф.ру, Комаров Максим Фото - © Гольф.ру, Комаров Максим

«Гольфисты сборной Московской области показали высокий класс игры на поле в Екатеринбурге. Очень рад за Егора Ерошенко, который второй год подряд и четвертый в карьере взял титул чемпиона России, причем два раза подряд на разных полях. Это говорит о силе Егора, его умении читать любое поле. Также отмечу блестящее выступление Анны Шульце, которая в тяжелой борьбе взяла серебро в женском зачете. Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звездами гольфа, а значит, мы усилим состав и будем настроены на новые победы!» — рассказал первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

Среди женщин отличилась Анна Шульце, представляющая Московскую область. Она лидировала на протяжении всего турнира и в итоге поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Гольфист Екатерина Прохорова снова стала чемпионом России, повторив свой успех прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.