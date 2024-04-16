«Единая Россия» проведет второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Он стартует 1 июня и продлится до 10 августа — Дня физкультурника, передает пресс-служба партии.

Старт подготовке летнего спортивного марафона «Единой России» «Сила России» дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии.

«Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта.

Ольга Занко также рассказала, что при проведении зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок. В них участвовали более 200 тысяч человек по всей стране.

«Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона „Сила России“ стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трёх тысяч НКО были вовлечены в организацию марафона», — рассказала она.

Мероприятия прошли в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников спортивных мероприятий собрали Московская область, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

«Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодёжи, мы укрепляем нашу страну», — подчеркнул председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Председатель Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Елена Андреева напомнила, что всего в Московской области в зимнем этапе марафона «Силы России» состоялось более 300 мероприятий он проходил на 225 площадках. Количество регистраций участников составило более 8 тысяч человек.

В рамках летнего этапа марафона запланировано также большое количество событий. Найти мероприятие по душе можно будет в каждом муниципалитете. Участие в марафоне открыто для всех желающих — от профессиональных спортсменов до любителей физической активности.

«Марафон ставит перед собой целью — популяризацию физической активности среди населения, особенно среди молодежи, и способствовать укреплению здоровья россиян. Участники марафона будут преодолевать разнообразные спортивные испытания, следуя общей установке — стать более энергичными и активными. „Сила России“ — это не только большое спортивное событие, но и возможность для наших граждан проявить единство взглядов в поддержку здорового образа жизни и общественных инициатив», — сказала Елена Андреева.