Дзюдоисты Подмосковья завоевали 25 медалей на первенстве ЦФО

Дзюдоисты Подмосковья выиграли 25 медалей на первенстве Центрального федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое прошло с 27 февраля по 1 марта 2026 года в Рязани. В активе сборной шесть золотых, пять серебряных и 14 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие 209 спортсменов из 16 регионов страны — 141 юниор и 68 юниорок. Они разыграли медали в 14 весовых категориях и путевки на первенство России.

Золотые медали завоевали Сергей Знаменщиков (до 66 кг), Павел Коловердов (до 73 кг), Иван Домарев (до 90 кг) и Мурат Хубаев (свыше 100 кг). Среди юниорок победителями стали Дарья Захарова (до 52 кг) и Софья Беляева (до 70 кг).

Серебряными призерами стали Марк Мартыненко (до 73 кг), Сослан Кибизов (до 90 кг), Анастасия Мороз (до 52 кг), Лилия Кутарова (до 63 кг) и Екатерина Величко (свыше 78 кг).

Бронзовые награды получили Денис Пырегов и Григорий Габриелян (до 60 кг), Арслан-хан Абдурахманов (до 66 кг), Иван Золотов (до 73 кг), Егор Курганов (до 81 кг), Илья Серов (до 90 кг), Анастасия Перевозчикова и Виктория Ковшова (до 52 кг), Елизавета Лапшина (до 57 кг), София Полущева (до 63 кг), Юлия Сурина и Ангелина Карбашева (до 70 кг), Полина Лопаткина и Екатерина Панкратова (до 78 кг).

Соревнования прошли в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.