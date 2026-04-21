Дзюдоисты из Подмосковья завоевали семь медалей на первенстве России

Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое прошло с 15 по 20 апреля в Нальчике. В активе команды — золото, два серебра и четыре бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победительницей турнира стала Дарья Захарова из Подольска, представляющая СШОР по единоборствам. Она выиграла соревнования в весовой категории до 52 кг. Серебряные награды завоевали Замират Кусаева из Химок в категории свыше 78 кг и Ролан Кунижев из областного Центра олимпийских видов спорта в весе до 90 кг.

«В том году, к сожалению, мне не удалось быть на пьедестале, но в этом я наверстала упущенное, и вот – я с медалью. Конечно, за счет упорства, тренировок. Я знала всех соперниц. С тренером проговаривали все, поэтому все шло по плану. А финал, конечно же, это более эмоционально, когда на тебя все смотрят», — сказала Дарья Захарова.

Бронзовыми призерами стали Александр Плеханов (до 60 кг, Подольск), София Полущева (до 52 кг, Электросталь), Дзерасса Дзагоева (до 63 кг, Химки) и Иван Цветков (до 66 кг, Подольск). По итогам турнира сборная Московской области заняла третье место в командном зачете.

В соревнованиях приняли участие 543 спортсмена из 60 регионов страны. Турнир прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.