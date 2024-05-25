Дзюдоистов из Донецка и Севастополя познакомили с историей Дзержинского

Спортивная делегация из Севастополя, Донецка и Белоруссия прибыла в подмосковный город Дзержинский на соревнования по дзюдо, но перед ними вместе с жителями региона познакомились с историей населенного пункта.

«На турнире будет более 130 спортсменов, турнир юбилейный, 25-й по счету, он основан еще первым мэром города Виктором Доркиным и носит его имя. Также у директора спортшколы Лоры Волос 70-летний юбилей, и мы провожаем на заслуженный отдых ее и нашего выдающегося тренера, тренера высшей категории, заслуженного тренера России Александра Волоса, воспитавшего за свою тренерскую жизнь более 50 мастеров спорта, пять из которых — международного класса. Выпускники нашей спортшколы живут в самых разных уголках мира, мы получили поздравления из Болгарии, Польши, Латвии, Финляндии, Эстонии», — рассказала заместитель директора СШОР «Союз» Диана Батурина.

20 участников трех спортивных команд культурно отдохнули после прибытия в город, где познакомились с его историей.

Из уст заместителя директора КЭЦ Елены Егоровой они узнали об истории Угрешской земли от XI века и до наших дней. В ее рассказе отразились многие факты, в том числе и известные только узкому ряду специалистов.

«Невероятно интересная история! Я первый раз в вашем городе, история его впечатляет. Понравилось, что в музее можно все потрогать и попробовать. Сегодня мы еще идем в монастырь, думаю, тоже будет интересно. А дзюдо я занимаюсь девять лет, и, конечно, волнуюсь перед завтрашними соревнованиями, тем не менее, сегодняшний день захватил и удивил, спасибо», — поделилась Мария Гончарова из Донецка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.