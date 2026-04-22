Дзюдоистка из Раменского округа завоевала серебро первенства России

Студентка Гжельского государственного университета Анастасия Мороз стала серебряным призером первенства России по дзюдо среди юниоров до 23 лет, которое прошло с 17 по 19 апреля в Нальчике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали 543 спортсмена из 60 регионов страны. Соревнования провели в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на поддержку спортсменов высшего мастерства и формирование кадрового резерва.

Анастасия Мороз провела пять поединков с сильнейшими дзюдоистками страны и одержала четыре победы. По итогам выступления она поднялась на вторую ступень пьедестала и завоевала серебряную медаль национального первенства.

Кроме награды, спортсменка получила право войти в основной состав сборной России по дзюдо. Теперь она сможет представлять страну на международных соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.