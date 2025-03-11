Дзюдоистка из Подмосковья выиграла межрегиональный турнир в Гатчине

6–7 марта в Ленинградской области прошли межрегиональные соревнования по дзюдо «Лига Патриотов» среди юношей и девушек до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

На татами ФОК «Арена» награды и рейтинговые очки для отбора на первенство России оспаривали 296 юных спортсменов из 17 субъектов РФ и четырех федеральных округов.

От спортивной школы «Ивантеевка» в составе команды Московской области приняли участие 7 спортсменов. По результатам соревнований Софья Иванова завоевала «золото», а Ксения Круглова получила серебряную медаль.

Остальные места наших спортсменов распределились следующим образом: 5 место у Софии Чекулаевой, 7 место у Максима Бени, Елизаветы Морозовой и Виктории Смиян, Илья Савельев занял 9 место турнира.

«Турнир являлся рейтинговым для отбора спортсменов на первенство России, все ребята боролись достойно!» — рассказали в спортшколе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.