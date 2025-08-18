Дзюдоист Щелкова завоевал золотую медаль на международном турнире

сегодня в 12:48

На берегу Енисея в Красноярском дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошел международный турнир по дзюдо среди мужчин и женщин. По итогам первого соревновательного дня воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, мастер спорта международного класса, чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе не оставил соперникам ни единого шанса в весовой категории до 66 кг и взял золотую медаль турнира. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За медали и солидный призовой фонд на этом соревновании боролись около 250 спортсменов из России, Беларуси, Армении, Таджикистана, Индии, Азербайджана, Италии, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Анголы, Молдовы, Туркменистана, Монголии, Болгарии, Никарагуа и Киргизии.

Спортсмена подготовили тренеры Джумбер Абуладзе и Ройни Абуладзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.