Дзюдоист из Щелкова Топтыгин завоевал бронзу на первенстве мира в Болгарии

В Софии (Болгария) завершается первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, собравшее более 550 спортсменов из 71 страны. Соревнования проходят с 27 по 29 августа. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва городского округа Щелково, Алексей Топтыгин, стал бронзовым призером турнира в весовой категории до 55 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На пути к медали Алексей одержал победу над грузинским дзюдоистом Гулуа, а также выиграл напряженные поединки с представителями Армении и Израиля. В схватке за бронзу наш спортсмен продемонстрировал высочайший уровень мастерства, выполнив подсечку и заработав «иппон» в решающий момент.

Еще один представитель щелковской школы дзюдо Илья Топтыгин также проявил себя на турнире. В весовой категории до 55 кг он уступил сопернику из Узбекистана в полуфинале, завоевав тем не менее титул призера первенства Европы 2025 года. Илья также является победителем спартакиады и трех престижных турниров, прошедших в Челябинске, Санкт-Петербурге и Тбилиси.

Тренируют юных чемпионов Джумбер и Ройни Абуладзе. Их подопечные продолжают радовать болельщиков своими достижениями на международной арене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.