Джонатан Альба может покинуть «Ростов» из-за финансовых проблем

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба может уйти из клуба из-за финансовых проблем. Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил его работу и возможную замену, сообщает Metaratings.ru .

Иван Карпов сообщил о возможном расторжении контракта с Альбой из-за тяжелого финансового положения клуба. По его данным, испанец отказался от компенсации за увольнение.

«Не могу сказать про него ничего плохого, потому что он много делал для развития команды и футболистов», — сказал Тедеев.

Он отметил, что Альба уделял внимание молодым игрокам и хорошо подходил «Ростову» после ухода Карпина.

Среди возможных преемников Тедеев выделил Ролана Гусева, который, по его словам, хорошо работал в «Динамо» и имеет опыт в Российской премьер-лиге. О Кириченко тренер сказал, что знает его прежде всего как футболиста. Тедеев добавил, что новому тренеру «Ростова» важно следить за развитием игроков всех возрастов.

Альба возглавил «Ростов» летом 2025 года. После 12 туров команда занимает 12-е место с восемью очками. 9 октября «Ростов» примет «Акрон»; матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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