Джику заявил, что «Спартак» намерен обыграть ЦСКА

8 апреля «Спартак» в гостях обыграл «Зенит» в полуфинале Пути регионов — 0:0 в основное время и 7:6 по пенальти.

После выхода в финал защитник «красно-белых» Александер Джику подчеркнул важность предстоящей встречи с ЦСКА.

«Это будет очень большой матч. Нам предстоит еще одна битва с ЦСКА. Мы сделаем все, чтобы победить их, но перед этим у нас будет еще много матчей. Но ЦСКА — это принципиальный соперник для нас, поэтому игра будет непростая. Мы хотим выиграть Кубок России, а для этого нужно побеждать ЦСКА», — сказал футболист.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. Финал Пути регионов пройдет в один из дней с 5 по 7 мая, точную дату и время организаторы объявят позже.

