Двухдневная велогонка пройдет в подмосковной Рузе в первые выходные августа

3 и 4 августа в окрестностях города Рузы Московской области состоится шоссейная велогонка серии Cyclingrace. В заезде примут участие как профессионалы, так и любители велоспорта, сообщили организаторы велогонки.

В субботу спортсмены смогут посоревноваться индивидуально в гонке с раздельным стартом на дистанции до 20 км, а в воскресенье пройдет групповой заезд. Велосипедисты будут распределены по группам и категориями в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки и проедут дистанцию до 150 км. Вдоль трассы расставят точки выдачи питьевой воды и перекусов, а также пункты оказания скорой медицинской помощи, если такая кому-нибудь потребуется.

Для новичков и желающих попробовать свои силы 4 августа также будет организован велозаезд. В нем каждый участник сможет проехать в удобном для него темпе 30 или 50 км маршрута.

Победители будут определяться как в абсолютном зачете, так и внутри категорий. При этом каждый участник соревнований получит памятную медаль, а также бонусы от партнеров и организаторов мероприятия. Все велогонщики также будут иметь медицинскую страховку.

Во время гонки будет организована прямая видеотрансляция, смотреть которую можно через официальную группу Cyclingrace в VK.

Регистрация на гонку открыта, подать заявку на участие можно через сайт организаторов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.