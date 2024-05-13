Две команды Подмосковья вошли в топ-3 сборных по боксу среди регионов РФ

Сборные Московской области по боксу вошли в тройку сильнейших команд первенства России среди юниорок 17-18 лет и 19-22 года. По итогам соревнований подмосковные спортсмены завоевали 13 медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В рамках первенства разыгрывались награды среди юниорок 17-18 лет, 19-22 года и юниоров 17-18 лет. В активе подмосковных команд одна золотая, две серебряные и 10 бронзовых наград.

Обладателем медали высшей пробы стала Дарья Панова из Электростали, которая выступала в весовой категории до 75 кг среди юниорок 19-22 лет. «Серебро» в этой же возрастной группе завоевала домодедовская спортсменка Полина Спирина, представлявшая регион в весовой категории до 54 кг.

Бронзовыми призерами первенства в возрастной группе 19-22 года стали Дарья Калачева из Серпухова в весовой категории до 48 кг, спортсменка из Королева Анастасия Дергачева в весовой категории до 50 кг и дмитровчанка Алина Ветчинина также в весовой категории до 50 кг.

В командном зачете подмосковная команда юниорок 19-22 лет завоевала «бронзу» первенства России.

В возрастной группе юниорок 17-18 лет второе место заняла Арина Варсанян из Домодедова в весовой категории до 60 кг.

Третьи ступени пьедестала почета заняли Ульяна Шакалова из Серпухова в весе до 57 кг, Дарья Плоцына из Королева в весе до 75 кг, Кристина Невмянова из Домодедова в весе до 54 кг, Кира Леонова из Серпухова в весе до 60 кг и Ангелина Ротань из Одинцова в весе до 63 кг.

По итогам выступлений среди юниорок в возрасте 17-18 лет сборная Московской области стала серебряным призером командного зачета.

Две бронзовые медали подмосковной команде принесли юниоры в возрастной группе 17-18 лет. Арсений Жильцов из Подольска занял третье место в весовой категории до 51 кг, а чеховский боксер Давид Баланов стал третьим в весе до 57 кг.

Четыре подмосковные спортсменки Арина Варсанян, Дарья Калачева, Анастасия Дергачева и Алина Ветчинина по итогам турнира выполнили требования для присвоения звания «Мастер спорта России».

Всего в соревнованиях принимали участие 627 спортсменов из 82 регионов РФ. Состязания проходили во Владикавказе с 30 апреля по 12 мая.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.