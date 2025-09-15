Два спортсмена из Егорьевска взяли золото Кубка мира по рукопашному бою

С 11 по 15 сентября в городе Бишкек республики Кыргызстан проходил Кубок мира по рукопашному бою 10-11 лет и 12-13 лет. Четверо воспитанников спортивной школы «Виктория» представили Егорьевск в составе сборной России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Пройдя долгий путь, тяжелейший отбор, изнурительные тренировки, горечь поражений и радость побед, смогли получить путевку на данные соревнования. Наши ребята смогли не просто попасть на международные соревнования, а показать отличный результат», — рассказали в спортшколе.

Золото Кубка мира взяли Роман Брусов и Роман Агулов. Серебряным призером соревнований стала Аделина Шанченко (бронзовый призер Первенства России 2025). Роман Агулов также стал победителем в номинации «демобой» (самооборона). Четвертый егорьевец, Максим Ивченко, в одной из первых схваток уступил победителю соревнований и не прошел в финальные битвы.

Для всех егорьевских спортсменов возможность представить страну на мировом турнире выпала впервые. А для Ромы Агулова попасть на соревнования международного уровня было давней мечтой. У Константина Куликова он занимается уже больше пяти лет. Отлично показал себя на Первенстве России — занял 1-е место и, наконец, выступил на заветном Кубке мира, сразившись с сильнейшими соперниками из других стран.

«Эмоции зашкаливали и у детей, и у нас, тренеров, и у родителей. Родители устроили нам грандиозную встречу, вышли с большим мишкой на площадь, с шариками. Все рады, довольны, потому что это действительно очень серьезное достижение», — поделился тренер по рукопашному бою егорьевской спортивной школы «Виктория» Константин Куликов.

