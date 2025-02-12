Два серебра и четыре бронзы завоевали люберецкие самбисты на соревнованиях

Две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали люберецкие самбисты на соревнованиях, прошедших в минувшие выходные в Реутове и Сергиевом Посаде. Об этом рассказал председатель Федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В субботу, 8 февраля, в Реутове состоялся X традиционный турнир по борьбе самбо памяти А. В. Артамонова. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Представители Федерации самбо городского округа Люберцы завоевали четыре бронзовые награды. Отличились: Захар Каимов, Артем Тахиров, Дмитрий Кандауров и Аскат Салимов», — отметил Виктор Худяков.

А уже в воскресенье, 9 февраля, представители окружной Федерации самбо принесли в копилку Люберец два серебра. Они успешно выступили в Сергиевом Посаде, где прошёл открытый турнир «Золотой круг».

«В соревнованиях приняли участие порядка 150 человек. Арсений Калинин и Илья Сиркин стали обладателями серебряных наград», — добавил Виктор Худяков.

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