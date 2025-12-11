Донецкий «Шахтер» сменил прописку на киевскую

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка теперь официально базируется в Киеве. В качестве юридического адреса клуба был указан адрес местного отеля, сообщает Baza .

«Горняки» обновили данные о своей регистрации в системе ФИФА. Теперь в документах значится отель «Опера», расположенный на улице Богдана Хмельницкого. Здесь в разные годы останавливались сборная Испании и мадридский «Реал».

В качестве города, который представляет команда, указан Киев. При этом международное название клуба осталось прежним — «Шахтер Донецк».

Согласно данным украинских СМИ, руководство клуба планирует построить стадион в Киеве. При этом для начала пройдет соцопрос, чтобы понять, есть ли интерес к «горнякам» в украинской столице.

При этом в октябре текущего года стало известно, что ФК «Шахтер», представляющий Донецкую Народную Республику с сезона 2026/2027 годов начнет выступать в первой группе дивизиона Б Второй лиги России, где соревнуются команды южных регионов. Домашние матчи команда планирует проводить в Крыму.

