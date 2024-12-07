Домодедовская спортсменка завоевала титул чемпионки мира по универсальному бою

Домодедовская спортсменка, воспитанница школы олимпийского резерва «Олимп» Анастасия Черненок завоевала титул чемпионки мира по универсальному бою. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На чемпионате мира в городе Саратове Анастасия первую встречу провела со спортсменкой из Сербии, выиграв ее чистым броском, и вышла в полуфинал.

В полуфинале она встретилась со спортсменкой из России. Эту встречу она выиграла по очкам и вышла в финал.

В финале Черненок встретилась со спортсменкой из Алжира, где на 33 секунде сделала бросок на чистую победу.

«Я была готова к этим соревнованиям, не было ни волнения, ни страха. Активная поддержка тренера и опыт тренировочного процесса всегда помогают в соревнованиях. Я горжусь своей победой!» — Анастасия Черненок.

Тренируется Анастасия Черненок в домодедовской школе олимпийского резерва «Олимп» у старшего тренера-преподавателя Натига Алиева.

«Анастасия чувствовала себя уверенно, так как она является лидером в своей весовой категории. Это она и доказала на Чемпионате став двухкратной чемпионкой мира. Но на этом мы не останавливаемся, впереди новые тренировки, новые вершины и новые победы», — Натиг Алиев.

Анастасия Черненок — мастер спорта России по самбо и универсальному бою, мастер спорта России международного класса по универсальному бою.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.