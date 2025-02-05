Детский хор Королева стал лауреатом I степени на Межзональном фестивале-конкурсе

В начале февраля в «Детской хоровой школе „Подлипки“ городского округа Королев прошел Межзональный открытый хоровой фестиваль-конкурс им. Б. А. Толочкова „Мажория“, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году конкурсные испытания прошли в очно-заочном формате и в них приняли участие около 700 исполнителей из 27 хоровых коллективов и вокальных ансамблей из Москвы и 13 городов Московской области: Балашихи, Видного, Дмитрова, Клина, Коломны, Королева, Подольска, поселка Ильинский Раменского городского округа, Солнечногорска, Фрязино, Химок, Хотьково, Щелково.

Жюри, в рядах которого были профессор кафедры хорового и сольного народного пения факультета фольклорного искусства ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» Елена Байкова и почетный работник культуры г. Москвы Ольга Косибород, высоко оценили образцовый коллектив Детский концертный хор «Поток» г. Королев и присудили звание Лауреата 1 степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.