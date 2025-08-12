День физкультурника отметили в муниципальном округе Шатура

В Рошале открыли праздник соревнования юных футболистов. На городском стадионе состязались местные команды «СКЦ Рошаль» и мишеронский «Олимп», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В парке «Крестов брод» спортсмены сдавали нормы ГТО. Здесь ребята отжимались, подтягивались и выполняли наклоны из положения лежа.

На спортивной площадке провели турнир по баскетболу 3×3. Кто самый лучший и меткий выясняли семь команд мальчишек и девчонок.

Любители поиграть в мяч собрались и на озере Юбилейное. Здесь состоялся турнир по пляжному волейболу.

В Шатуре на празднике чествовали тренеров и спортсменов. В адрес атлетов звучали поздравления от депутатов и представителей администрации.

«В нашем округе созданы все условия для развития физической культуры и спорта. Мы гордимся нашими спортсменами, которые достойно представляют наш округ на соревнованиях различного уровня. Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, сил, энергии, бодрости духа, новых побед и достижений», — сказала заместитель главы муниципального округа Шатура Наталья Федорова.

Центральная поляна городского парка в этот день превратилась в спортивную арену. На фестивале спорта можно было померяться силой с армрестлерами, научиться элементам акробатики у чирлидеров. Гости праздника имели возможность отработать точность ударов на импровизированном боксерском ринге. Самые смелые и сильные духом люди встали на гвозди. У юных спортсменов из секции настольного тенниса тренировка прошла на свежем воздухе.

«Сегодня в честь замечательного праздника — Дня физкультурника детей пригласили в парк провести совместную тренировку, плюс получить удовольствие и выиграть сладкие призы. Дети довольны, счастливы. Приходите к нам в секцию настольного тенниса. Мы будем вам очень рады», — рассказала тренер-преподаватель по настольному теннису шатурской спортшколы Олеся Зеленова,.

Праздник спорта удался — каждый попробовал себя в различных активностях и пополнил список своих достижений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.