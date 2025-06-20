Даванков заявил, что ФК «Торпедо» необходимо наказать по всей строгости

В отношении Леонида Соболева и гендиректора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки судье. По одной из версий, обвинения связаны с матчем 33-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона-2024/25 между «Сочи» и «Торпедо», который закончился со счетом 0:1 в пользу москвичей, а единственный гол был забит с пенальти.

«Если вина будет доказана, надо наказывать по всей строгости закона. Это самое неприятное, когда выясняется, что судейство нечестное», — заявил Даванков.

Также он отметил, что, вероятно, это станет большим ударом, но российский спорт переживал и не такое. Более того, один случай не говорит о том, что такое происходит повсеместно. В заключение парламентарий заявил, что для исключения случаев некорректного судейства необходимо привлекать искусственный интеллект.