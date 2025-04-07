Четыре медали взяли подмосковные боксеры на соревнованиях на призы Героя РФ Шаманова

Подмосковные боксеры завоевали 4 медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок командующего воздушно-десантных войск» на призы Героя России, генерал-полковника В. А. Шаманова среди мужчин 19-40 лет. Представители региона стали обладателями трех золотых и одной бронзовой награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями всероссийских соревнований стали боксер из Королева Хасан Салохидинов в весовой категории 54 кг, спортсмен из Балашихи Игорь Иванченков весовой категории 80 кг и представитель Люберец Светослав Тетерин в весовой категории +92 кг.

Бронзовую награду завоевал боксер из Подольска Борис Шикунов, который выступал в весовой категории 63,5 кг.

Всего в соревнованиях принимали участие 93 спортсмена из 23 регионов России, которые провели 85 поединков.

Турнир проходил с 1 по 6 апреля в Рязани в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.