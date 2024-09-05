Чемпионат по серфингу пройдет во время форума-фестиваля «Москва 2030»

В столичном парке искусств «Музеон» 7 сентября пройдет чемпионат по серфингу на искусственной волне «Москва 2030». Об этом сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Крупный форум-фестиваль «Территория Будущего. Москва 2030» подходит к концу. Одна из ключевых его площадок находится в парке искусств «Музеон». В нем в рамках программы «Мой район» был установлен новейший водный тренажер «Серфинг».

На нем 7 сентября организуют чемпионат по серфингу на искусственной волне «Москва 2030». В соревновании поучаствуют как любители, так и профессионалы.

Первые — в категориях Open Women и Open Men, вторые — Pro Women и Pro Men соответственно. Принять участие в соревнованиях могут как взрослые, так и дети (если родители дадут разрешение).

Благодаря соревнованию все жители столицы смогут увидеть выступления серферов, даже не покидая пределов города. Спортсмены будут соревноваться друг с другом с 09:00 до 22:00, выполняя маневры и трюки.

Жюри оценивает спортсменов по нескольким критериям — скорость, мощь и флоу; комбинация основных маневров; разнообразие маневров; риск и степень сложности; инновационные и прогрессивные маневры.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит на почти 30 площадках по всему мегаполису. Мероприятие началось 1 августа и идет до 8 сентября. Жителям и гостям столицы рассказывали о технологиях, транспорте, культуре и других особенностях развития города.