Чемпионат по серфингу на искусственной волне прошел в рамках форума «Москва 2030»

Чемпионат по серфингу на искусственной волне прошел в парке искусств «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-служба АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

Гости фестиваля наслаждались выступлениями лучших столичных спортсменов на современном водном тренажере «Серфинг». Участники соревнований выступали в любительских категориях Open Men и Open Women, а также категориях профессионалов Pro Men и Pro Women.

Зарегистрироваться на мероприятие могли все желающие. Члены жюри оценивали скорость, исполнение маневров и трюков, использование потенциала волны и комбинации основных маневров. Сочетание маневров и трюков вознаграждалось высшим баллом.

В категории «GrandMaster» (старше 50 лет) среди мужчин стал Олег Французов, на второй строчке расположился Сергей Улыбабов, а замкнул тройку лидеров Валентин Севостьянов.

Победу в категории «GrandMaster» среди женщин завоевала Оксана Преминина, второе место заняла Татьяна Квачкова, а 3-е — Татьяна Дубиновская.

Среди «Любителей» первую победу в чемпионате одержал Максим Лысанов, на втором месте расположился Георгий Лапшаков, а на третьем — Дмитрий Гаар. Первое место среди женщин-любителей завоевала Полина Левандная, второе место досталось Ксении Сунчугашевой, замкнула тройку лидеров Анастасия Александрова.

В категории «PRO» среди мужчина победил Павел Персиянов. Второе место занял Алексей Тараканов, а на третье — Максим Тельманов. Среди женщин в категории «PRO» первое место завоевала 16-летняя спортсменка, Аксинья Семенова, на втором — Полина Киселева, а на третьем — Нина Купрюхина.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 городских площадках. Посетители мероприятий могут увидеть, какой будет Москва уже через несколько лет.