Чемпионат по пощечинам среди карликов прошел в США

В США провели чемпионат по мини-пощечинам среди людей с карликовостью. Соревнования стали частью промоушена турнира Power Slap Даны Уайта, сообщает «Mash на спорте» .

Суть соревнований заключается в том, что участники наносят друг другу пощечины открытой ладонью. Поединок, если не было нокаута, оценивают судьи — они смотрят на эффективность ударов.

В этот раз в соревнованиях приняли участие люди с карликовостью. Им помогали девушки-бодибилдерши. Участники взбирались на их плечи, а уже после этого начинали бой.

Так, на соревнованиях заметили известную фитнес-блогершу Фафа с 2,4 млн подписчиков в соцсетях. На ее плечи взобрался один из участников турнира.

