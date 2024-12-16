Чемпион России Михаил Девятьяров открыл сезон лыжных тренировок в Подмосковье

Чемпион мира среди юниоров, чемпион России, победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров-младший провел тренировку на лыжной трассе «Волкуша» в Лыткарине. Эта тренировка стала первой в серии мастер-классов от звезд спорта в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Стартовал сезон тренировок со звездами спорта в парках. Сегодня на трассе „Волкуша“ мастер-класс провел российский лыжник, чемпион России, победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров-младший. А уже через неделю на стадионе „Снежинка“ в Химках своими профессиональными секретами с жителями Подмосковья поделится бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Николай Морилов. Ждем всех этой зимой на тренировках!» — приводятся в сообщении слова министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

В рамках первого мероприятия нового подмосковного проекта «Тренировки со звездами в парках» именитый лыжник провел разминку на свежем воздухе.

«После завершения профессиональной карьеры я именно этим занимаюсь в рамках своего спортивного клуба: мы организуем тренировки в разных точках Подмосковья. Трасса „Волкуша“ в Лыткарине отличная. Сегодня было много начинающих лыжников, которые не понимали технику классического или конькового хода. В процессе тренировки делился опытом, старался объяснить. Проект с тренировками в парках — это отличная идея. Мне приятно, что меня пригласили дать старт серии мастер-классов. Снег выпал, ждем Новый год и буду участвовать в таких проектах с удовольствием. Спасибо министерству спорта Московской области. Собираюсь по всем паркам проехаться, делиться опытом и поддерживать любителей лыж», — поделился впечатлениями Михаил Девятьяров.

Михаил Девятьяров — представитель спортивной династии, сын олимпийского чемпиона Михаила Талгатовича Девятьярова, который является легендой советского и российского лыжного спорта.​

После тренировки спортсмен ответил на вопросы любителей лыжных гонок, раздал автографы и сфотографировался с участниками на память. Вопросов оказалось немало: профессиональная техника бега на лыжах была интересна как начинающим спортсменам, так и любителям. Многие участники планируют использовать полученный опыт для профессионального роста в своих спортивных дисциплинах.

«Я очень рада, что у меня получилось поучаствовать в таком мероприятии, потому что Михаил Девятьяров дал много полезных советов, которые мне очень помогут в моей дальнейшей спортивной жизни. Я занимаюсь спортивным ориентированием. У нас техника может играть большую роль для победы. Я считаю, что чем больше таких мероприятий будет, тем активнее будет развиваться спорт. Не только в Московской области, да и во всей стране. На лыжах работают разные группы мышц: спина, пресс, руки, ноги, всё тело. А атмосфера на мероприятии очень сильно поднимает настроение», — поделилась впечатлениями от мастер-класса спортсменка из Лыткарина Мария Ананьева.

В программе мероприятия, помимо мастер-класса, были эстафеты и конкурсы, за победу в которых участники получали памятные подарки. У всех желающих также была возможность выполнить задания спортивного «Колеса фортуны». Событие стало семейным праздником. Некоторые только в этом сезоне решили всерьез заняться лыжами в формате спортивного досуга для семьи. И здесь опыт чемпиона стал также очень полезным.

«Это первый лыжный сезон, который мы хотим провести активно, заниматься лыжами. Ждали снег, наконец-то он выпал, и так получилось, что здесь еще такое крутое мероприятие. Мы решили обязательно принять участие. Веселая атмосфера, классные упражнения, все в одном порыве бегут по этому маленькому кругу, кто-то падает — всем весело, хорошо. Я на лыжах стою давно, но именно коньковым ходом сегодня первый раз попробовал бежать. В целом сделал достаточно хороший прогресс, поэтому я очень доволен», — рассказал еще один участник тренировки Александр Комаров.

Для тех, кто не смог присоединиться к стартовой тренировке со звездой спорта в Лыткарине, будет возможность выбрать для себя подходящую дату и локацию в течение всего зимнего сезона. Мастер-классы будут проходить на лыжных трассах региона бесплатно и без ограничений по возрасту, а проводить их будут спортсмены, имена которых знает вся страна. Анонсы будут размещаться в аккаунтах министерства спорта Подмосковья в социальных сетях, а также на сайте welcome.mosreg.ru.

Мероприятие организовано в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.