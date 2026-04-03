Бурлак заявил, что Сперцян может стать большой потерей для «Краснодара»
Бывший футболист сборной России Тарас Бурлак заявил, что травма Эдуарда Сперцяна может осложнить «Краснодару» борьбу за чемпионство. Полузащитник пропустит около двух недель, сообщает Metaratings.ru.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму во время международной паузы и не сыграл в товарищеском матче сборной Армении с Беларусью (1:2). Главный тренер армянской команды Егише Меликян 29 марта сообщил, что хавбек выбыл примерно на две недели.
«Конечно, Сперцян — большая потеря для „Краснодара“. Эдик — ключевой игрок, лучший в чемпионате по системе „гол+пас“. Капитан команды — всегда потеря. Мы знаем, что Мусаев справился в такой ситуации, когда выжимал максимум из небольшой обоймы. Сейчас Боселли может получить шанс. У „быков“ сейчас два важных матча с „Ахматом“ и „Зенитом“, которые могут повлиять на чемпионскую гонку при неудачном исходе», — сказал Бурлак.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел 22 матча, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. После 22 туров «Краснодар» с 49 очками возглавляет турнирную таблицу.
4 апреля команда сыграет в Грозном с «Ахматом» в 23-м туре. Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.
