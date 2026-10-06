Борцы Подмосковья завоевали восемь медалей на Всероссийском турнире

Спортсмены Московской области выиграли два золота, четыре серебра и две бронзы на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Евгения и Сергея Артюхиных. Турнир прошел со 2 по 5 октября в Тамбове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кирилл Дудкин из Подольска победил в весовой категории до 38 кг. Второе золото сборной региона принес Александр Боронин из Подольска. В финале он встретился с земляком Максимом Герасимовым, который завоевал серебро.

Анатолий Аверин из Химок стал серебряным призером в категории до 97 кг. В финальной схватке он уступил олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву из Москвы. Еще два серебра выиграли подольские борцы Александр Аванесян в категории до 60 кг и Рустам Абдуллаев в категории до 41 кг.

Бронзовые медали получили Алексей Марочкин из Химок в категории до 82 кг и Савелий Болдарев из Подольска в категории до 52 кг.

Всероссийские соревнования памяти Евгения и Сергея Артюхиных прошли со 2 по 5 октября в Тамбове. Традиционный турнир собирает сильнейших борцов классического стиля из разных регионов России. Мероприятие состоялось в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.