Борцы из Химок завоевали две медали на Всероссийском турнире

Воспитанники областной спортшколы олимпийского резерва по единоборствам из Химок выиграли серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе в Тамбове 8 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены областной спортшколы олимпийского резерва по единоборствам, базирующейся в ОУСЦ «Планерная», представили Химки на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе 8 октября. Турнир в Тамбове посвятили памяти знаменитых борцов, чемпионов мира и Европы Евгения и Сергея Артюхиных. Он объединил сильнейших борцов классического стиля из разных регионов России.

Анатолий Аверин завоевал серебро в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке химчанин уступил олимпийскому чемпиону из Москвы. Алексей Марочкин выиграл бронзу в категории до 82 кг.

Всего подмосковные борцы завоевали восемь медалей: две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.