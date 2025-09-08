Более полутора тысяч шахматистов приняли участие в суперфинале Кубка Карякина в Лобне

В Центральном парке культуры и отдыха Лобни состоялся суперфинал Кубка Сергея Карякина — масштабный шахматный турнир, прошедший при поддержке партии «Единая Россия». Программа включала финальные партии среди участников, вышедших из предварительных этапов, а также дополнительные соревнования и интерактивы для гостей. По итогам дня определились победители и призеры в ключевых возрастных и специальных категориях, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В рамках программы прошли шахматные квизы с розыгрышем подарков, турнир среди ветеранов СВО, а также командные турниры среди воспитанников детских домов и школ интернатов. Победителям и призерам вручили эксклюзивные кубки, медали и грамоты, а также сертификаты на путевки в детские лагеря «Артек» и «Орленок». Трем сильнейшим шахматным федерациям городских округов Подмосковья Федерация шахмат выделила гранты на инвентарь и подарки.

«У нас есть большой проект федерального уровня по открытию шахматных клубов в общественных приемных партии „Единая Россия“ по всей стране. Ну и в Московской области мы тоже уже начали открывать совместно с партией Шахматные клубы. И мы планируем это масштабировать. Благодарим партию „Единая Россия“ за интерес к шахматам», — подчеркнул Сергей Карякин.

Благодаря поддержке партии «Единая Россия» подобные соревнования помогают вовлекать детей, молодежь и ветеранов в регулярные спортивные мероприятия, развивать шахматную культуру и создавать условия для интересного и полезного досуга.

«Шахматы развивают логику, мышление, ответственность за свои поступки. Ну и интересная игра очень», — поделился тренер-преподаватель по шахматам спортивной школы «Лидер» Борзов Роман Борисович.

К мероприятию присоединились депутат Государственной Думы Александр Толмачев, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков, руководитель областного регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц,

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Кротова, члены партии «Единая Россия» городского округа Лобня.

«Я думаю, что мы придем к тому, что в каждом муниципалитете будут дополнительные места, где можно будет обучаться шахматам, это станет площадкой для подготовки наших будущих чемпионов не только Подмосковья, России, Мира, так что будем готовить их у нас на базе общественных приемных партии „Единая Россия“, — отметил депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

В Московской области реализуется партийный проект «Детский спорт» — инициатива «Единой России», направленная на подготовку сильных спортсменов, развитие массового спорта среди жителей региона и популяризацию шахмат и других интеллектуальных дисциплин.

«Лобня по праву считается одним из самых спортивных городов Подмосковья. В последнее время мы наблюдаем растущий интерес молодого поколения к шахматам. Это замечательная тенденция, ведь шахматы — это спорт, который превосходно развивает интеллект, логику и стратегическое мышление. Мы искренне благодарны губернатору Московской области Андрею Воробьеву и нашему легендарному гроссмейстеру Сергею Карякину за организацию этого мероприятия. Пусть участие известных шахматистов в соревнованиях вдохновляет ребят и вселяет в них уверенность в будущих больших достижениях», — подчеркнула секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Кротова.

Кубок Сергея Карякина проводится с 2022 года и за три года превратился в одно из самых масштабных шахматных событий Подмосковья. Если первый турнир собрал около 120 игроков, то в текущем сезоне соревнование состояло из трех этапов и объединило более тысячи участников. Отметим, что первые два прошли в рамках марафона «Сила России» сторонников «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.