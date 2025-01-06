Более 3500 человек посетили фестиваль мотокультуры в Химках

Зрителями стали более 3500 человек. Профессиональные спортсмены продемонстрировали своё мастерство и выполнили сложные трюки на мотоциклах. Шоу провели в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Спортсмены команды «Fmx13» порадовали зрителей сложными трюками на мотоциклах и багги, продемонстрировали прыжки с трамплина и пируэты в воздухе. Все упражнения профессионалы выполнили в специальной технике, подготовленной для зимних выступлений.

«В рамкам программы „Зима в Подмосковье“ мы всегда радуем жителей чем-то новогодним — это шоу, деловые спектакли. Сегодня мы привезли мотофристайл от Алексея Колесникова — одного из самых известных райдеров на нашей планете. Спортсмены делают замечательные трюки, и это тоже связано с волшебством, ведь непонятно, как они нарушают законы физики», — рассказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.