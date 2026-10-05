Более 200 спортсменов выступили на турнире по аэробике в Солнечногорске

Соревнования по спортивной аэробике «Звезды Солнечногорья» прошли 3 октября в ФОКе «Олимп» в Солнечногорске. Первый турнир собрал более 200 участников от шести лет из Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир «Звезды Солнечногорья» объединил местных спортсменов и гостей из Москвы, Дмитрова, Домодедова, Химок, Люберец, Жуковского и других подмосковных городов. Некоторые делегации насчитывали около 30 человек.

Президент Солнечногорской федерации спортивной аэробики Наталья Мякотина рассказала, что соревнования проводились впервые и получили большой отклик.

«Надеюсь, все остались довольны и эти соревнования станут традиционными, с каждым годом у нас будет все больше и больше участников», — поделилась Наталья Мякотина.

Спортсмены состязались в четырех возрастных категориях: 6–8, 9–11, 12–14 и 15–17 лет. Победителям и призерам вручили специально изготовленные медали и памятные подарки.

Турнир открыл осенний соревновательный сезон. В 2026 году федерация провела уже четыре муниципальных соревнования, в том числе первенство городского округа, турнир «Весенние ласточки» и традиционные состязания ко Дню защиты детей.

«Мы искренне гордимся спортсменками, которые достойно представляют городской округ и Подмосковье на соревнованиях самого разного уровня, вплоть до федерального. От всей души желаю им успехов в новом соревновательном сезоне. По его итогам мы обязательно отметим и наградим лучших», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следующие соревнования по спортивной аэробике пройдут 24 октября в ФОКе «Олимп». Перед Новым годом запланирован турнир «Виктория Кап» в честь солнечногорской спортсменки, чемпионки мира Виктории Титковой. Она лично вручит кубки и подарки лучшим солисткам.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.