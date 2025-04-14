Более 200 спортсменов приняли участие в турнире по боксу в Щелкове

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково прошел традиционный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта Петра Ивановича Захаркина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В церемонии открытия участвовал директор УСК «Подмосковье» и депутат Совета депутатов городского округа Щелково Кирилл Строков. Также на открытии присутствовали выдающиеся спортсмены, судейский состав и, конечно, организатор соревнований — председатель федерации бокса Щелковского городского округа Антон Зимин.

Поединки проводились сразу на двух рингах. До соревнований было допущено более 200 бойцов разного уровня подготовки и весовых категорий. Возраст спортсменов составлял от 9 до 20 лет. Ребята прибыли из щелковских боксерских клубов и других городов Московской области.

Судейство прошло на высшем уровне — бои оценивали заслуженные рефери Московской области. В роли главного судьи выступил Игорь Анашкин, мастер спорта СССР.

Петра Ивановича Захаркина называют одним из основателей щелковской школы бокса. Он погиб в совсем молодом возрасте, в 38 лет. Но память о нем спортсмены хранят до сих пор: настолько талантливым боксером и выдающимся педагогом он был.

В рамках турнира зрители смогли наблюдать конкурентные бои и отличное качество подготовки местных спортсменов. Бокс в округе остается на высоком уровне и этот показатель растет с каждым годом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.