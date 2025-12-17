Более 200 человек приняли участие в Новогоднем пробеге в Орехово-Зуевском округе

Более 200 жителей Орехово-Зуевского округа приняли участие в традиционном Новогоднем легкоатлетическом пробеге, который прошел 20 декабря в Парке Победы города Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие спортивного мероприятия состоялось в 10:45, старт забега был дан в 11:00.

Новогодний пробег проводится в Орехово-Зуеве с 1971 года. В первый раз спортсмены преодолели дистанцию 12 километров. Со временем дистанции стали короче, однако интерес к соревнованиям не уменьшается.

В этом году на старт вышли бегуны в возрасте от 6 до 80 лет. Среди участников были ветераны спорта, профессиональные легкоатлеты и любители. Присоединились спортсмены из разных городов округа и Московской области. В зависимости от возраста участники преодолели дистанции 1 и 5 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.