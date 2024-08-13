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Более 150 человек приняли участие в спортивном празднике в Дмитровском округе

В Дмитровском округе на площади возле сельского дома культуры «Бригантина» поселка дома отдыха «Горки» прошел спортивный праздник «Здоровье, молодость, успех!», передает пресс-служба администрации городского округа.

Среди участников — жители поселка, а также военнослужащие срочной службы местной воинской части.

Мероприятие организовали и провели сотрудники дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса «Горки», а за атмосферу праздника и подъем спортивного духа отвечал коллектив театральной студии «Домино».

Пришедшие на праздник приняли активное участие в спортивных играх и конкурсах. Особенное удовольствие всем присутствующим доставило командное перетягивание каната. А юные участники праздника поборолись за победу в специально проведенной для них детской эстафете.

В конце праздника состоялось награждение самых сильных, ловких и активных участников. Победителям вручили памятные дипломы и медали, а команда победителей в перетягивании каната получила сладкий приз.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.