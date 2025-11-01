Более 14, 5 тыс знаков ГТО получили жители Подмосковья за девять месяцев

С начала года жители Московской области получили 14 507 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В соответствии с приказом министерства спорта России с 1 января 2025 года в регионе присвоено 11 932 золотых, 1 643 серебряных и 932 бронзовых знаков. Об сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С начала 2025 года жители Московской области получили 14 507 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. В соответствии с приказом министерства спорта России с 1 января 2025 года в регионе присвоено 11 932 золотых, 1 643 серебряных и 932 бронзовых знаков.

По итогам только третьего квартала участники ВФСК «ГТО» в Подмосковье получили 2 786 золотых, 786 серебряных и 481 бронзовый знаков отличия комплекса. Лидерами за девять месяцев текущего года стали: г. о. Красногорск (1 350 знаков), г. о. Химки (1 010 знаков) и г. о. Щелково (949 знака). Отметим, что эти городские округа удерживают позиции в ТОП-3 по Московской области с 2024 года.

В 2025 году участниками испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» в Московской области стали 39 607 жителей.

Напомним, что наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. А с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Соответствующий закон, касающийся всех граждан России, подписал 10 июля 2024 года президент Владимир Путин.

Размер вычета составит до 18 тысяч рублей за налоговый период — это часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Фактический вычет может составить до 2 340 рублей, если налог уплачен по ставке 13%. Получить налоговый вычет сможет гражданин, который выполнит нормативы комплекса ГТО на любой знак отличия. Обязательным условием для получения вычета является прохождение диспансеризации в этом же году. Кроме того, для выполнения нормативов необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача.

На территории Московской области функционируют 65 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства: https://mosreg.ru/sobytiya/karty/centry-testirovaniya-gto-v-podmoskove-karta.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся в соответствии с федеральной программой «Спорт России» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.