Более 100 юных всадников из Подмосковья выступили на всероссийских пони-играх

Более 100 всадников от 3 до 17 лет из Московской области вместе со своими лошадьми стали участниками главного пони-турнира страны — VII всероссийских пони-игр, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Прототипом этих соревнований стали всемирные конные игры — второе по значимости событие в конном мире после Олимпиады. В рамках Пони-игр спортсмены состязались сразу в нескольких видахолимпийского конного спорта: выездка, конкур, драйвинг, вольтижировка, троеборье и бега. Кроме того, на турнире прошли отдельные соревнования по дополнительным дисциплинам: хоббихорсинг, тент-пеггинг и другие.

​Абсолютной чемпионкой турнира стала подмосковная спортсменка Василиса Шмакова. Ее пони зовут Малыш Капрал. Вместе они завоевали 20 призовых мест в дисциплинах «конкур» и «выездка».

​В основной день Игр, 27 сентября, прошли масштабные этапы соревнований: Кубок президента федерации конного спорта России, турнир для спортсменов от 3 до 8 лет — «Baby Boom», а также состязания по хоббихорсингу.

​Также на протяжении 4 дней турнира, параллельно со спортивной программой, для участников и болельщиков проходил фестиваль «В гостях у пони», где все желающие могли познакомиться со спортивными лошадьми, участвовать в тематических квестах, посетить различные мастер-классы, открытые тренировки и лекции.

Соревнования прошли с 24 по 28 сентября в Москве в одной из старейших конных школ России — «Измайлово» в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Турнир объединил свыше 1 000 участников и зрителей из 14 регионов России. Таким образом, он стал самым представительным за всю свою историю. Результаты всероссийских пони-игр опубликованы на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.