Более 10 тыс участников соревнуются в Единой школьной лиге Подмосковья

В рамках спортивного проекта Единая школьная лига Московской области свои команды представили 179 общеобразовательных учреждений региона, бороться за выход в финал и призовые места будут свыше 10 тыс. школьников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участниками соревнований стали сборные школ из 11 городских округов: Дмитровский, Королев, Балашиха, Домодедово, Подольск, Коломна, Ступино, Дубна, Истра, Наро-Фоминский и Одинцовский.

Старт сезона Школьной лиги состоялся 31 октября в городском округе Балашиха. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.

«Мы начали с четырех видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол и шахматы — те дисциплины, которые доступны для развития в любой школе, где есть спортивный зал. Список будем расширять, сейчас очень популярен киберспорт и, возможно, что мы его добавим в дальнейшем. Это только первый этап, планов очень много. Самое главное, чтобы детям было интересно. Я и сам в детстве участвовал в таких соревнованиях, они раньше были. Сейчас мы в Московской области возрождаем эту традицию, только уже на более профессиональном уровне. У ребят есть сайт, есть вся статистика, есть телеграм-канал и медиа-сообщество. Будут призы губернатора Московской области. Помимо спорта пробуем и КВН, и танцы, и математические дуэли. Это будет большое молодежное сообщество, выходящее за рамки спорта», — Дмитрий Абаренов.

В качестве ведущих выступили спортивный журналист и телеведущая Матч ТВ Эмма Гаджиева, а также российский блогер, экс-участник «Dream Team House» Леша Янгер. В рамках церемонии открытия состоялось торжественное подписание хартии Школьной лиги капитанами команд из 11 городских округов Московской области.

«В проекте у меня простая роль — быть амбассадором. Быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться. У каждого есть шанс себя проявить, учитывая такой размах. Я до сих пор помню свои детские футбольные турниры. Тогда это был отличный шанс стать героями своего класса и своей школы. Сегодня это еще лучше реализовано, более масштабно — можно стать героем всей Московской области. Здесь положительная энергетика, меня даже немножко штормит от эмоций, от переполненных трибун», — отметил Евгений Алдонин.

После официальной церемонии открытия был дан старт первым матчам по футзалу и волейболу среди команд Балашихи.

В рамках Школьной лиги участники будут соревноваться в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Состязания пройдут в два этапа: муниципальный состоится с ноября 2024 года по апрель 2025 года, а региональный, на котором будут определены победители и призеры, пройдет в апреле 2025 года.

«Это очень крутой проект, который позволяет школьникам пробовать себя в разных направлениях, не только в учёбе. Очень приятно, что существует такой проект, который позволяет детям прочувствовать единение, единение команды, единение школы и даже единение целого городского округа. Это очень круто, очень полезно и, я уверена, поможет всем ребятам в их дальнейшем пути к успехам», — поделилась эмоциями Эмма Гаджиева.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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«Школьная лига» — это уникальный проект, не имеющий сегодня аналогов в нашей стране. В рамках данного формата проводятся спортивные события, сопоставимые по уровню организации с профессиональными лигами. Также успешно реализуются мероприятия по популяризации лиги среди школьников и их родителей. В частности, формируются пресс-службы, где учащиеся могут попробовать себя в роли журналистов. Создаются фан-клубы и тематические сообщества в поддержу команд-участников соревнований. Кроме того, дети самостоятельно ведут фото- и видеосъемку различных турниров.

«Школьная лига» — это единственный проект, который подразумевает привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены будут регулярно проводить мастер-классы, анализировать игры команд, предоставлять комментарии и делиться своим опытом и знаниями с участниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.