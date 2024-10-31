Более 10 тыс детей поборются за призы в «Единой школьной лиге» Подмосковья

Команды из 179 общеобразовательных учреждений Подмосковья в рамках спортивного проекта «Единая школьная лига» поборются за выход в финал и призы, участвовать в этих соревнованиях будут более 10 тысяч детей, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта по Московской области.

В соревнованиях участвуют сборные из 11 городских округов региона: Дмитровский, Королев, Балашиха, Домодедово, Подольск, Коломна, Ступино, Дубна, Истра, Наро-Фоминский и Одинцовский. Старт сезона Школьной лиги состоялся в Балашихе 31 октября. На церемонии открытия присутствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.

«Мы начали с четырех видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол и шахматы — те дисциплины, которые доступны для развития в любой школе, где есть спортивный зал. Список будем расширять, сейчас очень популярен киберспорт, и, возможно, что мы его добавим в дальнейшем. Это только первый этап, планов очень много. Самое главное, чтобы детям было интересно. Я и сам в детстве участвовал в таких соревнованиях, они раньше были. Сейчас мы в Московской области возрождаем эту традицию, только уже на более профессиональном уровне. У ребят есть сайт, есть вся статистика, есть Telegram-канал и медиа-сообщество. Будут призы губернатора Московской области. Помимо спорта пробуем и КВН, и танцы, и математические дуэли. Это будет большое молодежное сообщество, выходящее за рамки спорта», — Дмитрий Абаренов.

Фото - © Екатерина Дьячкова Фото - © Екатерина Дьячкова Фото - © Екатерина Дьячкова Фото - © Екатерина Дьячкова Фото - © Екатерина Дьячкова Фото - © Екатерина Дьячкова

На церемонии открытия состоялось торжественное подписание хартии Школьной лиги капитанами команд из одиннадцати городских округов Московской области, затем дали старт первым матчам по футзалу и волейболу среди команд Балашихи.

В «Школьной лиге» команды посоревнуются в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Состязания пройдут в два этапа: муниципальный будет проходить в период с ноября 2024 года по апрель 2025 года, а региональный, где определят победителей, в апреле 2025 года.

«Школьная лига» — это уникальный проект, аналога которому в России не существует, где подразумевается привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал Воробьев.