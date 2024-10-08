Фото - © Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 09:01

Более 1 тыс детских игровых площадок выпускает в год предприятие Домодедова

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева встретилась с руководителем аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальей Чудаковой. В ходе деловой поездки они посетили предприятие по производству детских игровых форм «Забава». Об этом сообщает пресс-служба администрации Домодедова.

Группа компаний «Забава» создана в 1996 году в деревне Сонино Московской области.

Компания не ограничивается производством элементов исключительно для детского времяпрепровождения, здесь создаются комплектующие для ворк-аутов, парков, зон отдыха, спортивных стадионов.

Собственное конструкторское бюро и дизайнерский отдел воплощают не только серийные, но и сложные задумки.

В год компания выпускает более 400 крупных игровых комплексов (размером свыше 300 кв. м), и более 1000 небольших комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.