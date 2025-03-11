Боксер округа Пушкинский стал призером первенства ЦФО

В Воронеже прошло первенство ЦФО по боксу среди спортсменов 15-16 лет. Более 200 боксеров из 17 регионов боролись на ринге за место на пьедестале почета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортшколу «Ивантеевка» на соревнованиях представлял юный боксер Егор Валишвили. В весовой категории 75 кг спортсмен провел четыре ярких боя, но, к сожалению, в финале уступил боксеру из Рязани Никите Большакову. Помимо серебряной медали первенства Егор получил также приз «За волю к победе».

В ближайшее время Егор Валишвили отправится на первенство России по боксу.

В начале февраля на областном Первенстве по боксу, которое проходило в Ногинском районе, Егор завоевал золотую медель. А на прошлогоднем первенстве ЦФО, которое прошло в марте, Егор взял бронзу. Таким образом в текущем году, взяв серебро турнира, спортсмен улучшил свой результат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.