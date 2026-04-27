Боксер из Богородского округа победил на турнире в Хабаровске

Спортсмен из Богородского округа Володя Мнацаканян завоевал золото на международных соревнованиях по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, которые прошли с 20 по 25 апреля в Хабаровске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире среди мужчин 19–40 лет приняли участие более 150 спортсменов из 21 страны, включая Россию, Камерун, Сербию, Армению, Азербайджан, Алжир, Казахстан, Кубу, Китай, ЮАР, Таиланд, Марокко, Монголию и Беларусь. Сильнейшие боксеры выступали в 13 весовых категориях. По данным организаторов, соревнования побили прошлогодний рекорд по числу участников и географии.

Подготовкой победителя занимались тренеры-преподаватели Валерий Бирюков и Игорь Байкин.

«Конкуренция очень высокая. Много хороших ребят приехали на турнир из стран, где перспективные боксеры. И все показывают отличный бокс», — поделился Володя Мнацаканян.

Турнир посвящен памяти Константина Короткова — одного из лучших боксеров страны довоенного времени. Он получил звание Героя Советского Союза за бой на Днепре, где после ранения командира принял командование и отбил восемь контратак противника. Коротков погиб при освобождении австрийского города Поттенштайн за месяц до Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.