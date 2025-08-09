Бойцы «СВОего спорта» провели открытую тренировку по боксу в столице

На столичном стадионе «Москвич» в День физкультурника прошла особая тренировка. В рамках мероприятия участники АНО «СВОй спорт» вышли на импровизированный ринг, чтобы показать, что спорт объединяет, исцеляет и дает новые силы.

Это событие стало частью большого столичного праздника, о котором ранее рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Спорт возвращает веру в себя

Президент АНО «СВОй спорт» Екатерина Краснова поделилась историей создания проекта.

«АНО „СВОй спорт“ занимается организацией секций для спортивной адаптации и реабилитации бойцов СВО, используя профессиональный подход: бокс, пауэрлифтинг и ОФП. Наша глобальная цель — подготовка спортсменов к высоким достижениям и участию в общероссийских соревнованиях параатлетов, а также адаптация вернувшихся с фронта военнослужащих», — сказала Краснова.

Она уточнила, что на сегодняшний день организация вместе с участниками СВО, среди которых есть и получившие ранения, разрабатывает специализированные методики тренировок. На их основе будет проводиться обучение тренеров в Москве и Подмосковье.

«Сегодняшнее открытое занятие — это маленький шаг к тому, чтобы показать: спорт доступен для всех, а для тех, кто прошел через тяжелые испытания, он может стать важной частью возвращения к активной жизни», — добавила руководитель АНО.

На ринге ты снова в строю

Капитан морской пехоты с позывным Рокот Антон Филимонов, который сам прошел фронт, провел для участников и гостей Дня физкультурника мастер-класс.

«Когда наши ребята находятся в госпитале, они получают максимум внимания и заботы. В дополнение к медицинской помощи волонтерские объединения организуют для них культурную программу. Но когда они возвращаются домой, единственная поддержка — это, в лучшем случае, родственники. Часто они остаются наедине со своими проблемами. Системные занятия спортом помогают решить этот вопрос», — пояснил Филимонов.

По его словам, подобные инициативы дают не только физическую подготовку, но и важный психологический эффект — чувство команды, поддержки и уверенности в своих силах.

Чемпион Азии по версии WBA Эдгар Гукасян добавил, что сила духа важнее любых ограничений.

«Многие ошибочно считают, что травма или потеря конечности ставят крест на большом спорте. Но наш проект доказывает: это не так. Да, нужны особый подход, специальные методики и безоговорочная вера в себя. Но если все это есть — никакие ограничения не помешают подняться на пьедестал. Нашим бойцам, нынешним и будущим, доступны любые вершины», — считает Гукасян.

Город поддерживает

Еще на стадионе «Москвич» под эгидой проекта «Мой спортивный район» прошел большой фестиваль активностей, включавший открытый турнир по пляжному бодибилдингу, фитнес-бикини и фитнес-модели с выступлениями топ-спортсменов Moscow Fitness Cup, стрелковые зоны (площадки по пулевой и стендовой стрельбе для профессионалов и любителей), турнир футбольных блогеров (звезды медиапространства Арт По, Эд, Маврин, Мбаппе, Кутузов, Осипов сыграли с фанатами в конкурсе пенальти).

Как ранее отмечал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин, в эти дни «центр столицы превратился в большую спортивную площадку». На 14 локациях можно было попробовать себя в разных видах спорта — от уличного баскетбола у «Известий» до шахматных турниров на Театральной площади.