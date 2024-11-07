Бобслеистка из Подмосковья вошла в тройку призеров Кубка России

Спортсменка из Подмосковья Анастасия Дудкина удостоилась бронзовой медали Кубка России по бобслею, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная бобслеистка выступала в дисциплине «монобоб» и по итогам двух попыток уступила 0,49 секунды победительнице Анастасии Макаровой из Краснодарского края. Второе место в активе красноярской спортсменки Надежды Сергеевой.

В первой попытке Анастасия Дудкина показала лучшее время всего турнира — 59,63 секунды, но удержать лидерство ей не удалось из-за ошибок во втором заезде, по итогам которого представительница Московской области заняла лишь шестое место.

​Кубок России по бобслею и скелетону проходит с 1 по 7 ноября в городе Сочи на горнолыжном курорте Красная Поляна. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.