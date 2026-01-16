БК «Спарта энд К» победил курское «Динамо» в матче чемпионата России в Видном

Баскетбольный клуб «Спарта энд К» из Видного 15 января обыграл курское «Динамо» со счетом 89:80 в домашнем матче регулярного этапа премьер-лиги чемпионата России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча прошла во Дворце спорта «Видное». С первых минут подмосковные баскетболистки уверенно противостояли соперницам. В конце первой четверти курская команда вышла вперед, но во втором игровом отрезке «Спарта энд К» сумела сравнять счет. После перерыва хозяйки площадки захватили инициативу и удержали преимущество до финальной сирены.

Самой результативной в составе подмосковной команды стала Софья Люлина, набравшая 18 очков. Дарья Перова принесла команде 16 очков, Севара Нуритдинова — 13 очков и 6 результативных передач. Также отличились Полина Федорова и Полина Селезенева (по 9 очков), Карина Комарова (8 очков), Сабрина Довнар-Запольская и Эльза Сиразутдинова (по 6 очков), Алина Безбородова (4 очка и 4 перехвата).

Победа позволила «Спарте энд К» подняться на пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата и укрепить позиции в группе лидеров. Следующий матч команда проведет на выезде в Москве против клуба «МБА-МГУСиТ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.