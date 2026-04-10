БК «Химки» обыграл «Темп-СУМЗ» в Ревде и повел в серии

Баскетбольный клуб «Химки» одержал вторую победу в выездной серии против «Темп-СУМЗ» из Ревды, выиграв матч со счетом 89:68. Третья игра пройдет 13 апреля в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в Ревде. В середине первой четверти химчане вышли вперед и удерживали преимущество до конца отрезка. Хозяева площадки сопротивлялись до последних минут, однако переломить ход игры не смогли. Во второй четверти «Химки» усилили давление, а одним из самых заметных игроков стал Владислав Шарапов.

После большого перерыва «Темп-СУМЗ» прибавил в атаке и набрал почти вдвое больше очков, чем во втором игровом отрезке. Тем не менее гости не позволили сопернику сократить разрыв и продолжили наращивать преимущество.

В заключительной четверти «Химки» набрали 28 очков и уверенно довели матч до победы — 89:68. Это вторая победа подмосковной команды в Ревде. Серия продолжится в Баскетбольном центре «Химки»: третья игра состоится 13 апреля в 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.